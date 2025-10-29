Giulia Massini, Idoli

Quando lo psicoterapeuta Valerio Sergio Iacono racconta il suo ingresso in una misteriosa casa di Bologna – un villino di primo Novecento in stile liberty – incontra una disturbante catacomba di cose. Davanti alla manifestazione irrefutabile di quello che appare il disturbo di accumulo compulsivo del suo ultimo paziente, Ernesto Kérékou – figlio di un sedicente guaritore di origine africana –, il narratore prova «una meraviglia nauseabonda, per l’esagerazione, per la tremenda inclinazione dell’uomo a produrre inventare, creare, per poi ritrovarsi tra le mani scarti, avanzi, rifiuti». Nonostante egli intuisca che molti di quegli oggetti siano lì per un motivo preciso, e custodiscano simboli e segreti, non può fare a meno di pensare che «tutto l’insieme poteva dirsi solo orribile o, al massimo, stupido, in quanto del tutto inutile».

A simili oggetti, sprovvisti della funzione di strumento o utensile, la cui ragione d’essere non incontra alcun scopo dichiarato, un importante studioso interessato ai rapporti tra letteratura e psicoanalisi, Francesco Orlando, ha dedicato uno dei suoi saggi più famosi, Gli oggetti desueti. Tra tutte le categorie con cui il critico raggruppa le apparizioni in svariati testi di oggetti appunto «inutili», che si annunciano come «scarti, avanzi, rifiuti» irrecuperabili dal principio di utilità che regola il nostro universo sociale, due sembrano cadere a proposito per descrivere l’atmosfera che caratterizza Idoli, ultimo romanzo di Giulia Massini: il «magico superstizioso» e il «sinistro terrifico». Il primo appare quanto mai appropriato per designare quei simulacri di figure animali e antropomorfe – piccole effigi e alte statue, disseminate nelle stanze della casa – a cui nelle culture primitive si attribuisce una valenza totemica. Il secondo appartiene più concretamente al genere del racconto fantastico, con il suo immaginario ibrido di mostri dalle sembianze umane, come Dracula.

Più precisamente, nell’opera di Massini si realizza il passaggio da una sfera all’altra, da un potere irrazionale e astratto che un sistema di credenze attribuisce a tali oggetti fino all’effettivo riconoscimento della loro appartenenza a uno spirito perturbante e distruttivo. Il romanzo ricade così entro la logica del genere Weird, in cui la realtà ordinaria si trova contaminata da elementi inspiegabili e d’ascendenza soprannaturale. Anzi, merito di Massini è aver declinato quest’ultimo in un senso più spiccatamente spirituale, attorno a cui ruotano anche altri personaggi secondari, devoti e religiosi, spettatori di miracoli e ministri di culto. Ogni opposizione binaria annunciata all’inizio del romanzo sembra così destinata a confondersi e amalgamarsi.

Oltre quella propria dei temi narrativi, e la contrapposizione dei due personaggi principali, anche il piano temporale si sviluppa secondo una doppia direzione: il presente narrativo (siamo negli anni Novanta del secolo scorso) s’intreccia a più riprese con i fantasmi della società italiana degli anni Trenta, divisa tra il rigore fascista e la seduzione dell’occulto e dell’esotico che giunge dalle colonie africane. I protagonisti del passato di Kérékou affiorano prepotentemente dalle sue memorie, svelando allo psicoanalista e al lettore una cultura e un senso della religiosità (legato alle pratiche dell’animismo e del vudù) totalmente estranei alle coordinate occidentali, ma che l’autrice attraverso un’accurata documentazione riesce a restituire in tutto il suo fascino. L’intuizione di Massini va però oltre i confini del genere narrativo, costruendo un espediente narrativo per scandire dal punto di vista diegetico ciò che del genere stesso è il presupposto. L’autrice istituisce, infatti, un agente mediatore, che accompagna il lettore attraverso successivi gradi di consapevolezza, o meglio di rinuncia alla comprensione: in breve, da ciò che è noto e spiegabile all’essenza di un mistero.

Uno specifico procedimento psicoanalitico, l’ipnosi, svolge infatti il ruolo di dispositivo di compromesso, il quale mette in comunicazione i due mondi – reale e immaginario – che conflagrano fino a distruggere la psiche di tutti personaggi. Pratica anch’essa posta a metà tra la suggestione guidata da una mano consapevole e uno stato di profondo abbandono e perdita di controllo, l’ipnosi disegna il tragitto mediante il quale gli idoli raggiungono sotto i nostri occhi la loro ultima trasformazione: da oggetto del discorso psicoanalitico, da sintomo e causa della malattia, da proiezioni delle nostre paure e desideri, acquisiscono una sostanza, parlano attraverso il nostro inconscio e infine ci sopraffanno. Dimostrano che la loro inutilità non è affatto inerte, ma custodisce il segreto del loro risveglio, quando essi reclameranno i loro diritti, trasformandosi in un’arma. Così, essi si rivelano inservibili soltanto per l’individuo che ragiona con i paradigmi tipici della nostra cultura.

Proprio perché giunti da un continente lontano e ignoto, gli oggetti di Ernesto Kérékou e della sua famiglia non sono derubricabili a semplici feticci: secondo l’interpretazione psicoanalitica, la quale affronta le pulsioni più recondite con la cautela della scienza, essi sarebbero cose non più inserite nel normale circuito delle merci, ma investite di un valore soggettivo, scatenato dal desiderio dell’individuo. Al contrario, con il termine «idoli» Massini suggerisce che il corretto modo d’intendere questi artefatti è misurare apertamente il rapporto devozionale che intratteniamo con essi: un trasporto sentimentale contaminato dalla paura, il quale trascende nel romanzo i limiti che l’uomo è disposto ad accordare a questi oggetti. L’idolo, infatti, non è «un semplice desiderio trasferito dall’uomo a un oggetto, ma un oggetto che agisce sotto l’impulso di sentimenti propri». Per affrancarsi dalla loro volontà, Ernesto Kérékou chiede aiuto allo psicoanalista – protagonista, ma forse più co-protagonista insieme a lui del romanzo – scivolando in una spirale che porterà entrambi a conoscere una terribile verità, che dal passato affiora e contamina il presente, incrinando ogni certezza in merito ai confini della vita e della morte.

In definitiva, il romanzo di Massini è tutto costruito sul rapporto tra spirito e materia, ma incastonato nello scenario della villa, la quale sembra proporsi come metafora dell’interiorità psichica. Così, un immaginario insondabile si fa, se non verosimile, almeno concreto, tangibile, volumetrico e pesante grazie alla stessa enumerazione degli oggetti, cui sono dedicate molte pagine, e all’occhio descrittivo, indiziario e curioso, del narratore, rivolto a tutta la «variopinta materia che riposa sopra questo mondo». Grazie a questa tecnica, la regione ardente dei nostri fantasmi riappare sempre sotto la cauzione del materiale: viene così dotata di una sostanza concreta di cui lo stile dell’autrice, sempre preciso e rigoroso, restituisce il tatto, il rumore, lo spessore, così come ogni altra sensazione e vibrazione. Incidentalmente, si può osservare come il linguaggio stesso del romanzo non solo si ammanti di una veste desueta, che richiama quello stesso sentimento del passato che irretisce e imprigiona tutti i personaggi, ma tenti anche una propria opzione ipnotica, al pari dello strumento che porta i personaggi e i loro sistemi di valori a un punto di deflagrazione. Quasi a riprodurre lo stesso meccanismo coercitivo dell’ipnosi, lo stile di Massini approfondisce progressivamente la sua presa sul lettore, costringendolo a credere – mistero e miraggio della letteratura – a ciò che nel mondo ordinario risulterebbe impossibile.