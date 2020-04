Una lettura da tempo sospeso – Su “Temporali” di Cristiano Poletti

In questi giorni, come molti, trascorro buona parte del tempo leggendo. Provo a dosare quello che sta accadendo all’esterno, tentando un ritiro nei libri. Così al mattino, passo in rassegna la mia libreria, ripercorro quello che ho letto e quello che ancora attende, in sospeso. Oggi l’occhio mi è caduto su un libro recente, una raccolta di poesie con una bella copertina grigia, in cartoncino, su cui vi sono rappresentate, con una macchia nera, una nuvola e delle gocce che cadono, perfettamente allineate. Il libro è Temporali (Marcos y Marcos 2019) di Cristiano Poletti, poeta bergamasco Penso, forse retoricamente, al fatto che quei versi vengono da un luogo che ora, più di altri, può raccontare questo tempo transitorio, esattamente come uno dei sensi con cui si può interpretare il titolo di questo libro. Sebbene in questo divenire, i giorni sembrano prolungarsi in un eterno presente.

Il merito di questa raccolta è certamente quello di accompagnare il lettore in una disamina composta su diversi piani che cercherò di attraversare: l’interiorità e la materialità; il particolare e l’universale; il basso e l’alto; il passato e il presente, la tensione finale verso il futuro.

Scivola all’infinito presente

una malattia. Scriverne?

Niente carta, alle labbra, al loro confine

serve fermarsi, a un vero silenzio

negli occhi. Sì siate

gentili, capaci. […]

Religione di un giorno è la sezione in cui m’imbatto in questi versi della poesia intitolata Per una donna mite, in cui compare un primo elemento della raccolta: la necessità del silenzio, del raccoglimento. Serve fermarsi per giungere a questo vero silenzio, il quale campeggia nei numerosi luoghi del libro e che alternano il mondo esterno (le montagne, i fiumi, Berlino, Roma, Padova, il Nepal, la Svezia, l’Occidente) con quello interiore (la fede, la malattia, l’anima, la scrittura) in un’incessante accordo e disaccordo d’indagini, tentennamenti, proiezioni.

La sezione si chiude con un altro testo, Una parola, che conferma nei versi finali la frugalità, il ritorno ad un’essenzialità interiore a cui aggrapparsi e che, tuttavia, viene messa temporaneamente (e vedremo dopo perché) in crisi dalla furia esterna della Storia:

[…] Fuori infuria la storia.

Nella coda degli occhi

una parola ti tiene.

Il mondo rappresentato da Poletti appare dunque come lo spazio di questo conflitto tra interiorità ed esteriorità, tra anima e materia. Spesso vengono citate le mani come elemento tattile, di presa e certezza delle cose, rispetto alla variabilità di ciò che accade e di cui si fatica ad avere consapevolezza e conoscenza. In questo le mani sembrano confermare quell’elemento religioso, uno strumento di ricerca per una conferma tra la propria interiorità e il mondo. Non a caso queste lasciano pensare al Tommaso del Vangelo, nel celebre passo: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò».

Così la poesia Referto:

Venne su ogni figura un temporale,

così, improvvisamente,

mentre tutto era in polvere.

Cose e persone e l’ora

si stringeva scurendosi e correva

nell’arco di un azzardo

a darsi il corpo, del corpo il referto,

lo scopo delle mani, l’universo

in una stanza piena di sudore. […]

Ho parlato di silenzio, della necessità del raccoglimento nella dimensione terrena, dove «infuria la storia» con il suo fracasso perturbante e in cui il poeta procede a tastoni, indagando. Giungo ora alle poesie di In sogno, dove forse quell’esercizio di assenza e contemplazione si eleva attraverso un equilibrio musicale in un ambiente sospeso, in attesa, tutto interiore. La corporeità si dissolve, si fa statua, vengono le immagini della notte, dei ricordi, dei profumi, dei boschi, dell’acqua, l’alba, l’angelo, l’ombra. Non a caso Poletti nella raccolta cita Dante e precisamente il Paradiso della Commedia. Quelle suggestioni infatti tornano sempre: vi è una maggiore figuralità, ciò che sta nel sogno non può essere descritto alla lettera («e vidi cose che ridire | né sa né può chi di là sù discende; | perché appressando sé al suo disire, | nostro intelletto si profonda tanto, | che dietro la memoria non può ire.» Paradiso, Canto I, vv.5-9 ) perciò aumentano le omissioni, le metafore, le similitudini. La presa sulle cose scompare, solo in un testo appare una mano («L’acqua che manca, la mano che subito | si spalanca e chiede | l’acqua se è stata da vivi la fine | o l’inizio di un’edera infinita, non so.»), ma è aperta e chiede, non tocca nulla, non può verificare.

È una sezione decisiva del libro, da cui si procederà verso gli ultimi quadri, quelli più risolutivi, in cui il poeta tira le somme. In Breve: